Lazio 2022: una corsa a ritmo Champions

Lazio, i miglioramenti

Nel 2022 si sono registrati miglioramenti a tutto campo. Da gennaio la Lazio è riuscita a mantere la porta inviolata 10 volte in Serie A, due di fila nelle ultime uscite contro Verona e Cremonese. Solo il Milan (porta inviolata 14 volte) e la Roma (11) hanno ottenuto più clean sheet nello stesso periodo. Sempre nel 2022 la Lazio ha realizzato 51 gol in Serie A, solo il Napoli (54) ha fatto meglio. Meno gol subiti, più gol fatti. Il fatturato ha garantito l’exploit Champions a cavallo dei due campionati 2021-22 e 2022-23. Sarri è riuscito a trasmettere ai suoi emozioni e non solo nozioni, questi sono i risultati. Da comprovare continuamente considerando il bipolarismo della Lazio. Il blocco. Sarri punta lo Spezia per tentare di sfatare quella statistica diventata tabù. La Lazio, con Mau, non ha mai vinto tre partite di fila né in campionato né sommando partite di Coppa. Ci riprova dopo aver fallito il tris a Herning (dopo i successi contro Feyenoord e Verona). La Lazio in A è reduce dai successi con Verona e Cremonese, una vittoria contro lo Spezia permetterebbe a Sarri di centrare la fatidica terza vittoria di fila, in campionato manca dal marzo-aprile 2021, c’era Simone Inzaghi. Le vittorie contro Verona e Cremonese sono arrivate senza subire gol, tre successi a porta chiusa non avvengono dal marzo 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli in panchina). I punti. Si riparte dai 14 punti in classifica. Con tre in più domenica, la Lazio salirà a quota 17, solo nel 2017-18 (19 punti) ha fatto meglio dopo le prime otto gare (il dato prende in esame le ultime nove stagioni). Le ultime parole famose di Mau, risalenti a Cremona, sono state: «Non vorrei che questa vittoria sia una semplice reazione. Vorrei che fosse l’inizio di un periodo in cui abbiamo capito perché ci succedono certe cose». Si riparte da qui.