Lazio, il canale tv in chiaro su Sky: ecco come cambia la comunicazione

ROMA - La Lazio si apre al pubblico tv in maniera completa. Con un comunicato l’annuncio: “Dal 3 ottobre, per la prima volta, il canale Lazio Style Channel sarà in HD e disponibile a tutti gli abbonati Sky del pacchetto Calcio, senza alcun costo aggiuntivo. Il passaggio tecnico per gli abbonati al canale tematico biancoceleste avverrà automaticamente, senza la necessità di disdire il precedente contratto”. Non servirà dunque nessun abbonamento a parte come accaduto fino ad ora (costo aggiuntivo oltre il pacchetto della pay tv). Un cambio di rotta significativo dal punto di vista della comunicazione.