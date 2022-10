Svolta Lazio: ripartenza con assalto Champions

ROMA - È un assalto al vertice, la risposta Champions da inviare alla concorrenza. Immobile, durante il ritiro azzurro di Coverciano, si era persino sbilanciato, ipotizzando la corsa scudetto, se non altro come prospettiva a lungo termine. Alzare lo sguardo, senza porsi limiti, per entrare tra le prime quattro, l’autentico obiettivo stagionale. Un percorso di crescita costante, ambizioso e consapevole, a patto di conservare lo spirito giusto e l’umiltà, dote indispensabile anche alle grandi squadre. La Lazio, viaggiando a fari spenti, si è issata al quarto posto prima della sosta. Oggi, nel lunch match, non deve far andare di traverso il pranzo al popolo biancoceleste, pronto a colorare e riempire d’affetto l’Olimpico, nella domenica in cui si sfioreranno i 40 mila spettatori e Lotito intitolerà la Sud a Tommaso Maestrelli, di cui tra pochi giorni ricorrerà il centenario della nascita. Divieto di fermata. Non avrebbero senso discorsi, aspettative e dolci pensieri se Sarri non riuscisse a superare lo Spezia del suo amico Gotti, ex assistente ai tempi del Chelsea.

Lazio, continuità Cinque mesi fa al Picco, vincendo in rimonta e con il gol irregolare (e contestatissimo) di Acerbi, la Lazio riuscì a prendere l’inerzia favorevole e piazzare l’allungo decisivo per il quinto posto, garantendosi la qualificazione ai gironi di Europa League. Oggi ha l’esigenza di consolidare la classifica, trovando continuità di rendimento e di risultati. E’ il mantra di Sarri, spaventato dai ricorrenti black-out in cui sprofonda il gruppo. Il calendario sembra favorevole, già dal prossimo turno, con la trasferta di Firenze, comincerà la salita. La squadra biancoceleste ha l’opportunità per restare in zona Champions, rispondendo alla Roma e prendendo un bel vantaggio sull’Inter di Inzaghi, in piena crisi. Non solo. Può trasferire agli scettici un’immagine convincente, come è stata capace in progressione dall’inizio del campionato a Ferragosto: il successo in rimonta (e in dieci) sul Bologna, il pareggio su un campo difficile come quello del Toro, lo show con l’Inter di Inzaghi, lo scialo di Marassi con la Samp, mezz’ora da favola prima di cedere allo strapotere del Napoli e chiudere con i rimpianti per il rigore negato a Lazzari, le prove di maturità e da gruppo consapevole della propria forza con Verona e Cremonese.