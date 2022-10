Lazio, il figlio di Maestrelli: “La Curva Sud a suo nome? Nessuna polemica”

ROMA - La Curva Sud intitolata a Tommaso Maestrelli, allenatore del primo scudetto che il 7 ottobre avrebbe compiuto 100 anni. Cerimonia prima del match tra Lazio e Spezia. "Le polemiche per l'intitolazione della Curva Sud a mio padre? Mi è sempre piaciuto lo sfottò tra Roma e Lazio, e anche babbo si divertiva e apprezzava. Lui aveva tantissimi tifosi romanisti con cui si divertiva, si scambiava opinioni. É un sacrilegio per loro, lo so. Però mio padre aveva giocato anche nella Roma per tre anni, quindi diciamo che un 80% è Lazio e un 20% è Roma”, ha commentato all'Adnkronos Massimo Maestrelli, figlio del celebre allenatore Tommaso. L'iniziativa ha scatenato qualche polemica tra le tifoserie e molti commenti sui social, essendo la Curva Sud il cuore della tifoseria giallorossa.