Lazio, gioia Romagnoli: "Che emozione il gol! Scudetto? Aspettiamo..."

ROMA - Un giorno impossibile da dimenticare per Alessio Romagnoli. Primo gol con la maglia della Lazio, gran tiro contro lo Spezia e festa sotto la Curva Nord. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore ha commentato felice: "È stato bello. Era ora che segnassi perchè avevo avuto diverse occasioni. Siamo stati bravi, una buonissima partita che oggi non era facile. La maglia del primo tempo l’ho tenuta, la seconda l’ho regalata ai tifosi. Difesa? I miglioramenti non sono solo grazie a me, ma grazie a tutti. Siamo una squadra, giochiamo come tale e difendiamo come tale. Lavoriamo su questo e su tante cose che si possono migliorare. Scudetto? Io credo che sia ancora presto per parlare di quelle posizioni, dobbiamo fare il nostro e cercare di arrivare tra le prime quattro”