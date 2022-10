Lazio, Martusciello: "Contenti, ma in Europa League è match da ultima spiaggia"

ROMA - Sarri squalificato in tribuna, Martusciello in panchina a dirigere la Lazio. E bella vittoria contro lo Spezia per 4-0. Il vice allenatore, ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Fatta un’ottima partita, era pericolosa e nascondeva molte insidie. Si veniva dalla sosta, molti ragazzi non si sono allenati con noi e poi oggi faceva molto caldo. Sono stati bravi sul 2 a 0, si è concessa qualche occasione ma hanno seguito le direttive di Sarri. Numeri? C’è soddisfazione perché premia il lavoro che si fa da luglio e quando riesci a non subire gol e farne in più e un motivo di soddisfazione, siamo in una fase embrionale. Ci si accontenta di questi passi enormi in avanti ma bisogna continuare perché il campionato è lungo”.