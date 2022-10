Lazio, Zaccagni: "Nazionale? Non rispondo a nessuno, per me resta un sogno"

ROMA - "Siamo cresciuti tanto a livello di squadra e di distanze in campo. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo scesi in campo a duemila all’ora come aveva chiesto il tecnico. Serata in Danimarca? Ancora ci stiamo lavorando, le serate così le dobbiamo eliminare dal nostro percorso perché una partita del genere può abbatterti". Mattia Zaccagni ha commentato così, a Sky Sport, il match vinto contro lo Spezia per 4-0. L'esterno, che ha aperto le marcature all'Olimpico, ha continuato: "Mancini? Io non devo rispondere a niente, la maglia della Nazionale è un sogno per me e per tutti. È un grande obiettivo per me e spero di vestirla presto. Essere convocati è sempre un grande piacere, io penso a fare bene con la Lazio e il resto verrà da sé. Che mi rimprovera Sarri? Sicuramente devo cercare di dare continuità alle prestazioni, quando sono in giornata come oggi tutto gira alla grande”.