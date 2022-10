Lazio, entusiasmo alle stelle: dal brindisi con Lotito ai post social

ROMA - La Lazio fa gli auguri al presidente Claudio Lotito, fresco di nomina come nuovo senatore della Repubblica. Un pomeriggio impossibile da dimenticare in casa biancoceleste: le celebrazioni per Maestrelli, il bel 4-0 allo Spezia, la festa con i tifosi e poi il brindisi nell’area ospitalità dell’Olimpico con il patron, Sarri, Tare e tutti i giocatori. Torta speciale, spumante e infiniti sorrisi. “Al nostro Presidente, che diventa Senatore della Repubblica, con onore e merito. La Tua Prima Squadra", il messaggio recapitato da Immobile e compagni al momento del taglio della torta.