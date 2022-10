Lazio, ora c’è lo Sturm Graz: le condizioni di Patric

ROMA - Chiusa la bella domenica all’Olimpico contro lo Spezia, la Lazio ricomincia a lavorare in vista del match contro lo Sturm Graz di giovedì. Sarri non avrà a disposizione sicuramente Casale, è ai box per una lesione muscolare all’adduttore sinistro. Dovrebbe essere solo lui indisponibile. Patric, nel match di ieri, è uscito a fine primo tempo per un problema facilmente risolvibili: “Non ha avuto un guaio di carattere muscolare, al fine del primo tempo ha avuto un disturbo gastroenterico, quindi lo dovevamo sostituire”, le parole del medico Rodia. Nessun dubbio per la trasferta di giovedì in Austria. Ottime notizie dai rientri di Lazzari e Immobile. Ancora Rodia: “Lazzari ha avuto un ottimo rientro, così come Immobile. Visto il risultato e i pochi allenamenti alle spalle, li abbiamo preservati, erano delle uscite programmate. Per Casale procede bene, in settimana faremo nuovi accertamenti strumentali”.