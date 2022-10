Lazio, Massimo Maestrelli: “Sarri è l’uomo giusto per un sogno”

ROMA - La Curva Sud intitolata a Tommaso Maestrelli, una cerimonia dalle mille emozioni che ha fatto da antipasto ad un pomeriggio stupendo con la vittoria sullo Spezia e la festa finale con i tifosi. Massimo Maestrelli , figlio del grande allenatore che mise la firma sul primo scudetto biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato felice: “Quelle di ieri sono state emozioni davvero grandi, raramente accadono cose così belle come quella nel mondo del calcio. In un mondo come questo penso che sia una cosa bellissima quella vissuta ieri, in un contesto fantastico. Bellissima poi la vittoria della Lazio e l’amore che c’è stato".

Il parere su Sarri

"Io voglio credere in qualcosa che va oltre la logica, sembra tutto casuale ma per me non lo è. Sarri è il condottiero giusto per portare avanti questo sogno. Ci mette il corpo, la testa, nessuno deve toccargli la Lazio”.