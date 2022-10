Lazio, Macheda e Rio Ferdinand: “Morrison un talento pazzo”

ROMA - Che fine ha fatto Ravel Morrison? Oggi gioca nel D.C United, a Washington, allenato da Wayne Rooney. Il suo passato alla Lazio in pochi lo ricordano. Una scommessa del ds Igli Tare, che lo prende gratis nel 2015. Non ha mai lasciato il segno. Eppure il classe ’93 nelle giovanili del Manchester United faceva faville. Ma niente continuità. In Inghilterra lo hanno sempre descritto come uno dei più grandi talenti sprecati del calcio inglese. Ne sono certi anche Federico Macheda e Rio Ferdinand, che lo ricordano bene nelle giovanili dei Red Devils. “Ravel era un grande e folle talento. Un pazzo. In prima squadra dribblava tutti. In quegli anni era un giocatore pazzesco, andava a prendersi la palla ovunque e iniziava a fare cose”, ha commentato Macheda che oggi gioca in Turchia, all’Ankaragucu.