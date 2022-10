Lazio, tutti pazzi per Provedel. E quello striscione…

ROMA - “Dovremmo chiederci come mai Provedel è arrivato ora su un grande palcoscenico. Non è un giorno che gioca. Noi siamo contenti di averlo preso e lo stesso è per Maximiano. Vengono allenati bene e sono due professionisti. Ivan è arrivato qui con l'occhio spiritato, qualsiasi secondo di allenamento lo fa come se fosse l'ultimo”. Scritto e sottoscritto da Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, che era in panchina contro lo Spezia. Altra grande prestazione del portiere con un paio di interventi decisivi. E poi la sicurezza che dà alla difesa, il gioco con i piedi. In due mesi ha conquistato tutti. Tifosi compresi.