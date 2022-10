Lazio, Milinkovic e la cena romantica in attesa della Fiorentina

ROMA - Sergej Milinkovic Savic si gode Roma e la sua bella Natalija. Il giocatore è sempre più innamorato della città e della fidanzata che presto diventerà mamma. Giorno di riposo passato così, tra casa, le bellezze della Capitale e una cena con vista Colosseo. La foto della coppia è stata postata su Instagram: un Sergente sorridente, rilassato, si gode il momento in attesa di tornare in campo. In Europa League è partito titolare, poi sostituito nella ripresa. Tra stanchezza e pressione dei giocatori dello Sturm Graz ha forse giocato la sua partita peggiore da inizio stagione. Con la Fiorentina, lunedì, cerca subito il riscatto. Sergej si è riposato in famiglia, come ama fare. Niente stravizi, solo Natalija e campo. Sarri lo aspetta.