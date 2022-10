Lazio, le condizioni di Romagnoli: Sarri lo vuole a Firenze

FORMELLO - Alessio Romagnoli ieri è rimasto a riposo, assente durante gli allenamenti di ripresa post Europa League. Il difensore della Lazio è condizionato da problemi gastrointestinali avuti durante la trasferta in Austria. Regolarmente in campo contro lo Sturm Graz, oggi svolgerà la rifinitura alle ore 11 per tranquillizzare Sarri e i tifosi. Nessuna preoccupazione, Alessio non lascerà sola la sua Lazio. Preoccupazione invece rientrata per Gila. I controlli hanno scongiurato uno stiramento. Lo spagnolo è pronto a seguire la squadra, ma in difesa rientrano Patric e Romagnoli. Pronti a giocare titolari anche Lazzari e Zaccagni, partiti dalla panchina nella gara europea.