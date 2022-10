Lazio, missione Immobile: andare in vetta alla classifica marcatori

ROMA - La fame di Ciro Immobile è immensa. É rimasto a secco contro Sturm Graz e Spezia (rigore sbagliato), ora con la Fiorentina cerca gol per andare in testa alla classifica marcatori. Tra gli obiettivi stagionali c’è quella di vincere per la quinta volta lo scettro come miglior bomber assoluto. Un record. Stasera sarà speciale per lui: 300ª presenza in Serie A e bottino di 187 reti. In questo campionato ne ha siglate 5, Arnautovic comanda con 6. Missione aggancio e magari sorpasso sognando una doppietta.