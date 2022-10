Immobile e i complimenti del Sorrento per il record di gol: messaggio social

ROMA - Ciro Immobile nella storia del calcio italiano. Ennesimo record dall’alto dei suoi 188 gol in Serie A: ora è presente nella top 10 dei migliori marcatori di sempre nel calcio italiano. Agganciati Signori, Del Piero e Gilardino. E non si mette limiti: punta ai grandissimi Nordahl e Meazza. Campione in tutti i sensi, anche di umiltà, il grande Ciro. E il Sorrento, sua prima squadra, lo ha celebrato sui social: “Orgogliosi di te”, la didascalia che accompagna la foto di un Ciro bambino con gli occhi sognanti vestito di rossonero. Poi il settore giovanile della Juve, l’esordio al posto di Del Piero, la scalata e i gol a raffica. Una storia che parte da lontano quella di Immobile. Oggi è uno dei re del calcio italiano.