Agente Milinkovic: "Sergej e la Lazio al top"

INVIATO A FORMELLO - Più Milinkovic grandeggia più Lotito lo valuta, più le voci di mercato impazzano. I laziali sono pronti alle barricate, vogliono continuare a goderselo. Sarri non ha intenzione di perderlo, ha denunciato che c’è «troppo gossip su Milinkovic, dopo il 4-0 di Firenze s’è parlato di mercato per lui», la sferzata è di ieri. Non ci sta nemmeno Mateja Kezman, il manager di Sergej. Ha deciso di farsi sentire di nuovo per rinviare ogni ipotesi di mercato e ogni altro tipo di calcolo alla conclusione del Mondiale che Milinkovic vivrà con la Serbia. Kezman l’aveva detto il 30 agosto nell’intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio, lo ribadisce oggi che il nome di Milinkovic è stato riassociato alla Juve: «Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej. La Lazio è al top, la squadra ha bisogno di pace. Sappiamo tutti che subito dopo la Coppa del mondo alcune cose saranno più chiare e sarà il momento di parlare di tutto». Kezman da tempo ha congelato l’ipotesi del rinnovo del Sergente con la Lazio, è sempre in scadenza nel 2024. L’agente serbo ha annunciato che dopo il Mondiale parlerà con Lotito, ma ha aperto la porta ai possibili compratori: «Milinkovic ha solo 18 mesi di contratto e, come ho detto, dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente e poi anche con tutti gli altri». Kezman, nonostante alcune incomprensioni con Lotito (su tutte quelle legate al caso Kamenovic), ha confermato alla Lazio la sua collaborazione rispettosa, ormai datata 2015: «In tutti questi anni io e Sergej abbiamo rispettato la Lazio e il presidente Lotito. Io devo pensare prima all’interesse del giocatore e poi anche all’interesse del club. Sono sicuro che manterremo la nostra relazione lavorativa come abbiamo fatto in tutti questi anni».