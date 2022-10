Lazio, il pieno di tifosi con l’Udinese: il dato sui biglietti

ROMA - L’Olimpico si prepara ad un bel pomeriggio di calcio a tinte biancocelesti. La Lazio ospita l’Udinese domenica alle 15, pronti tanti tifosi laziali che vogliono stare vicini alla squadra. In palio ci sono punti importanti, servono per rimanere in cima alla classifica e tenere il morale alto. A ieri sera risultavano 40mila spettatori tra abbonati e tagliandi staccati. Obiettivo 45mila. La Tevere è quasi esaurita, come il Distinto Sud-Est, sta andando abbastanza bene la parte aperta della Curva Maestrelli. Funziona la promo “Effetto domino” che permette di avere sconti acquistando più biglietti per i match successivi. Numeri incoraggianti, Sarri e i suoi hanno bisogno di avere i tifosi sempre accanto. Il momento è importante. E in tanti si preparano per la trasferta di Bergamo (23 ottobre) e per il match casalingo di Europa League contro il Midtjylland di giovedì 27 ottobre (18:45). Una partita che vale tantissimo.