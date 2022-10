Lazio-Udinese, Olimpico show: quante iniziative in programma

ROMA - Una domenica tutta da vivere quella di Lazio-Udinese, partita in programma allo stadio Olimpico domenica alle 15. Come riporta il comunicato apparso sul sito del club biancoceleste, ci cono diverse iniziative pensate dalla società: “Come annunciato dal presidente Claudio Lotito per tutte le gare del mese di ottobre, l’immagine di Tommaso Maestrelli sarà presente nella curva a lui intitolata nei match casalinghi, con i biglietti che recano il nome del Maestro. Per ricordare l’allenatore del primo storico Scudetto biancoceleste, inoltre, il Lazio Museum allestirà nella Tribuna Autorità una mostra commemorativa con una carrellata di maglie della Lazio dal 1971 al 1976”. E poi andrà in scena “La Lazio per l'Arte”, un dj set nel settore nord ovest organizzato in collaborazione con Binance e Red Bull e uno show del musicista Andrea Casta, autore anche del brano “C’mon Eagles C’mon Lazio”.