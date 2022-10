Ancora 40.000 tifosi per il sogno Lazio

Clima bollente e romantico, da alta classifica. La Lazio vuole continuare a sognare insieme ai suoi tifosi : previsti di nuovo più di 40.000 spettatori all’Olimpico , la soglia era già stata superata ieri con i 15.000 biglietti staccati, da aggiungere ai 26.193 abbonati. Si va verso le 43.000 presenze, seggiolino in più, seggiolino in meno. Un pomeriggio speciale che la squadra di Sarri proverà a impreziosire aggiungendo tre punti alla sua ambiziosa classifica. L’ambiente ideale per sfruttare la scia dell’entusiasmo. La Curva Nord ha lanciato l’appello a colorare lo stadio con sciarpe e bandiere, la carica arriverà anche dalla Curva Maestrelli, ufficialmente intitolata al Maestro per le partite casalinghe dei biancocelesti. Il suo mega-ritratto nel settore, come annunciato dal presidente Lotito, sarà presente per tutte le gare di ottobre. Per ricordare il tecnico del primo storico scudetto, tra l’altro, il Lazio Museum allestirà nella Tribuna Autorità una mostra commemorativa con una carrellata di maglie dal 1971 al 1976. Passato e presente che si fondono per proseguire nel solco del senso di appartenenza e dell’unione, ribaditi in ogni match interno e in ogni competizione, campionato o Europa League che sia.

Lazio, Sarri fa turnover: 5 o 6 cambi

Entusiasmo

Una domenica da vivere con un altro bagno di folla, l’ennesimo di questa stagione. Le sensazioni erano già ottime alla vigilia di Ferragosto, nell’esordio con il Bologna. Vittoria in rimonta nonostante l’espulsione immediata, la spinta massima dagli spalti. I risultati positivi ottenuti fin qui hanno alimentato l’euforia, l’Effetto Domino - nome della promozione per la vendita dei tagliandi fino al confronto con la Salernitana - ne è stato la conseguenza. La Lazio, per arricchire i 90 minuti con l’Udinese, ha organizzato diverse iniziative nel pre e nel post partita. Suonerà il musicista Andrea Casta con il suo violino elettrico, ci sarà anche un dj set allestito nei pressi dei Distinti Nord Ovest in collaborazione Binance e Red Bull.

Zaccagni ringrazia Sarri: "Il mio ruolo? Una sua invenzione"

Iniziative

Fuori la Tribuna Tevere, invece, continuerà la distribuzione delle t-shirt per gli abbonati come avvenuto anche in occasione delle sfide contro Verona e Spezia. Parteciperanno le sezioni della Polisportiva, stavolta sarà il turno della Lazio Sci, Walking Football e Karate. Nell’area Hospitality si terrà poi il primo appuntamento del ciclo “La Lazio per l'Arte”, curata dallo scrittore e critico d'arte Roberto Litta: verra promossa la conoscenza di diversi artisti contemporanei e saranno riscoperte le opere di grandi pittori del passato.

Partecipazione

Presupposti per una giornata da incorniciare, vanno concretizzati in campo. L'Olimpico fin qui è stato un fattore a favore, un fortino espugnato soltanto dallo sbalorditivo Napoli. La Lazio, per il resto, ha piegato in casa le altre quattro avversarie affrontate: Bologna, Inter, Verona e Spezia. Per schienare l'Udinese, altra sorpresa di questa Serie A, si può contare sul sostegno totale dei laziali sugli spalti. Ci sono tutti gli ingredienti per tenere il piede spinto sull'acceleratore. Romanticismo e passione, un clima bollente da alta classifica.