Lazio, Vecino: "Dobbiamo riposare, con l'Atalanta è una finale"

ROMA - "Sto bene, stanco perché è la terza partita in pochi giorni ma sapevamo fosse tosta a livello fisica. C’era da tenere botta per cercare di vincerla, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte". Matias Vecino ha parlato così a Lazio Style Channel dopo lo 0-0 contro l'Udinese. Il centrocampista ha poi continuato: "Il campo è sempre peggio, difficile così. Si sono visti tanti errori a livello tecnico, poi l'Udinese è una squadra fisica ed è normale che ci siano così tanti errori. Prendiamo questo punto, con soddisfazione. L'Atalanta? É una partita difficile fuori casa, abbiamo questi giorni per lavorare e recuperare le energie. Ci aspetta un’altra finale. Prenderemo appunti da questa partita per affrontare l’Atalanta che a livello di uno contro uno è molto difficile. Immobile? È il nostro leader e capitano. È entrato un giocatore con altre caratteristiche che hanno cambiato il modo di stare in campo e di attaccare".