Immobile realizza il sogno di una piccola fan: l'incontro a Le Iene

È tutto pronto per il nuovo appuntamento con Le Iene , fissato per martedì 18 ottobre in prima serata su Italia 1. Nel corso del programma ci sarà anche un servizio di Stefano Corti insieme all'attaccante della Lazio , Ciro Immobile . Il bomber e capitano biancoceleste realizzerà infatti il sogno di una bimba di sette anni, tifosa della Lazio che incontrerà finalmente il suo idolo .

L'incontro tra Immobile e la sua piccola fan

La bambina, Carol è una super tifosa della Lazio ma, come ha raccontato la mamma Marzia, prova un amore speciale per Immobile. L'incontro si è trasformato in un mix tra lacrime e sorrisi per la bimba, pazza per i colori biancocelesti e per il calcio, di cui è un baby talento: ha infatti iniziato a giocare già un anno fa.