Immobile, esami nelle prossime ore: Lazio con il fiato sospeso

ROMA - Fiato sospeso in casa Lazio, dove tutti aspettano l'esito degli esami strumentali a cui Ciro Immobile verrà sottoposto domani (mercoledì 19 ottobre) per conoscere la reale entità dell'infortunio muscolare accusato nel match pareggiato all'Olimpico contro l'Udinese.

Tocca a Pedro

Domenica 6 novembre c'è il derby contro la Roma e il capitano in passato ha abituato i tifosi a recuperi lampo, ma stavolta i segnali inducono al pessimismo. Matita rossa anche sulla data del 13 novembre, quando la Lazio sarà di scena all'Allianz Stadium contro la Juventus. Si scalda Pedro che fin qui non è mai partito titolare in campionato. Il debutto dal 1' dell'ex Barcellona è atteso contro l'Atalanta e lo spagnolo è nettamente avanti nelle gerarchie rispetto a Matteo Cancellieri. Le prove tattiche scatteranno domani a Formello, dopo un giorno di riposo.