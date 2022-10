Lazio, Immobile ko e i tifosi sui social: “Rivogliamo Caicedo”

ROMA - Una sorta di petizione sui social è partita dopo la notizia dell’ infortunio di Ciro Immobile : “Rivogliamo Felipe Caicedo alla Lazio”. L’uomo della Provvidenza, quello dai gol decisivi e negli ultimi minuti. L’unico che è riuscito nel compito di ricoprire il ruolo di vice Ciro. Gli altri, come Muriqi e (almeno per ora) Cancellieri, hanno fallito . Il Panterone oggi gioca all’Abha Club in Arabia Saudita. Accordo in estate dopo le avventure poco felici a Genoa e Inter (appena 21 i minuti giocati con i nerazzurri). Con il suo nuovo club ha un contratto sino a giugno 2023: ad oggi 6 presenze e 1 gol. L’amore dei tifosi della Lazio non lo ha mai dimenticato, a Roma ritornerebbe di corsa.

Solo una suggestione

“Uno come Caicedo ci avrebbe fatto comodo”, scrive Tommaso su Twitter. E ancora: “Io me lo sarei ripreso. Ama la maglia e spesso è stato decisivo, come vice Ciro era perfetto”. Troppo tardi. Ma comunque non tutti la pensano così: “Felipe un grande, ma Cancellieri e Luka Romero possono avere l’occasione di dimostrare tutto il loro valore”. La Lazio in estate ha puntato sui giovani. Chiara la linea manageriale della società. Caicedo ha fatto la storia del club biancoceleste. Ma rimane un ricordo. Almeno per ora.