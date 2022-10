Lazio, il tour de force senza Immobile: ecco le partite clou

ROMA - Ciro Immobile fuori per infortunio, ritornerà a gennaio. A Formello varato il piano B in attacco, senza l’iper bomber Felipe Anderson sembra destinato a giocare da punta. Il brasiliano dovrà fare del suo meglio. Impossibile sostituire Ciro, servirà solo cercare, al meglio, di non farlo rimpiangere troppo. Da qui sino alla sosta per il Mondiale la Lazio dovrà affrontare 7 partite. Tutte importanti, ma alcune sono da cerchietto rosso. Vincere e basta anche con Immobile davanti alla tv.

Le partite fondamentali senza Immobile

Con l’Atalanta, domenica, è un match che vale doppio. In palio ci sono più di tre punti tra due dirette concorrenti per un posto in Champions. E subito dopo, giovedì 27, si deve solo vincere contro il Midtjylland per trovare il primo posto del girone e ipotecare almeno il passaggio del turno. Poi Salernitana, Feyenoord (in Olanda) e derby il 6 novembre. Inutile raccontare l’importanza della partita con la Roma. Pure qui è un incontro che va oltre i tre punti. E infine, senza Immobile, toccherà sfidare pure la Juve il 13 novembre (Lazio-Monza tre giorni prima). Ventuno punti il bottino pieno, il passaggio del turno in Europa League, la rivalità cittadina. I traguardi che Sarri ha scritto in agenda aspettando Immobile.