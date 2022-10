Lazio, Immobile ai Globe in lizza con Benzema

ROMA - Golden Ciro è mondiale, almeno lui. Un Immobile nazionale ed internazionale ridà orgoglio al nostro calcio senza Coppa del mondo con la nomination al Best Men’s Player of the Year , premio in palio ai Globe Soccer Awards 2022 , è tra le massime decorazioni calcistiche. La candidatura di Immobile , Scarpa d’Oro 2020 , è stata ufficializzata ieri. Vive un nuovo golden moment, il golden bomber. È l’unico italiano in lizza, concorre insieme alle All Stars del calcio . Il Pallone d’Oro 2022 , Karim Benzema . E poi Erling Haaland , Thibaut Courtois e altri 21 fenomeni tra cui gli immancabili Messi, Ronaldo e Lewandowski . La rosa dei migliori del mondo è stata selezionata e annunciata dal Dubai Sports Council e dai Dubai Globe Soccer Awards . Da ieri i tifosi di tutto il mondo possono votare le stelle del calcio per ogni categoria (su voting.globesoccer.com), gli esiti porteranno alla premiazione dei vincitori in occasione della 13ª edizione dei Dubai Globe Soccer Awards . La cerimonia di gala si svolgerà giovedì 17 novembre, tre giorni prima del via del Mondiale in Qatar . Non è la prima nomination internazionale di Ciro , divenuto grande fino a diventare leggenda. E’ in piena via crucis dopo lo stiramento di secondo grado che lo terrà fuori fino a gennaio. Nel giro di due giorni, tra la nascita del quartogenito Andrea e la nomination ai Globe , nonostante il ko ha fatto due salti di gioia.

Le prove

Ciro in nomination ai Globe e Sarri ha aperto le candidature per iniziare a sostituirlo a Bergamo contro l’Atalanta. Più di sempre sarà una vigilia-lotteria per svelare le sue mosse tra finte e controfinte. Ieri, nel giorno della doppia seduta, è stato l’allenamento del pomeriggio a confermare le indicazioni su Felipe Anderson falso nueve. E’ stato provato anche Cancellieri, vice Ciro designato e sconfessato (per ora). Il brasiliano va considerato in pole. Sembra di nuovo valida l’opzione Pedro, nonostante la “bocciatura” dell’anno scorso. Mau scioglierà gli ultimi dubbi tra oggi e domani. La maggior parte delle altre mosse anti-Atalanta e anti-Gasp appare scontata. Provedel in porta. Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic in difesa. Milinkovic e Cataldi a centrocampo. Vecino in pole su Luis Alberto. Zaccagni attende di conoscere i ruoli di Pedro e Felipe Anderson.

L'allarme

Ieri s’è temuto un altro infortunio muscolare. Marcos Antonio in mattinata ha lamentato fastidi al polpaccio sinistro. Nel pomeriggio è stato sottoposto a controlli presso il Lazio Lab, hanno scongiurato lesioni. Il brasiliano non sembra a rischio convocazione per Bergamo, tra oggi e domani potrebbe tornare ad allenarsi. Allarmi e infortuni muscolari sono aumentati nelle ultime settimane.