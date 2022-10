Lazio, l’ex Kiyine: “Avventura fallimentare? No, con Milinkovic e Luis…”

ROMA - Non un’esperienza del tutto positiva quella di Sofian Kiyine alla Lazio. Prestiti alla Salernitana e Venezia, mai una presenza ufficiale con la maglia biancoceleste. È arrivato in Italia giovanissimo per crescere nelle giovanili del Chievo. Nel Bel Paese nonostante la buona stagione con i veneziani non è riuscito ad imporsi. Cessione a titolo definitivo in estate ai belgi del Leuven. E il centrocampista, ai microfoni di nieuwsblad ha parlato del periodo italiano: “La Lazio non è stata un fallimento per me, ma un’esperienza in un club grande e prestigioso. Milinkovic e Luis Alberto giocano nel mio ruolo da tempo e se ci sono loro davanti non hai molte possibilità. Potevo restare anche quest’anno, ma solo per rimanere seduto in panchina. Ho preferito andarmene. I miei otto anni in Italia? Fantastici. La vita è semplicemente bella: buon cibo, bel tempo e tante cose divertenti da visitare. Ma ogni Paese ha i suoi vantaggio. Ero solo. Invece adesso sono con la mia famiglia. Avevo anche offerte in Italia, ma dopo otto anni lì avevo bisogno di conforto della mia famiglia, in particolare delle mie sorelle. C'erano diverse offerte in Belgio, ma il progetto Leuven mi ha attratto di più”.