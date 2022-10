Lazio, la probabile formazione anti Atalanta: tocca a Felipe Anderson

FORMELLO - Le ultime prove tattiche prima della partenza per Bergamo confermano Felipe Anderson attaccante. Il brasiliano sarà il vice Immobile in una Lazio che sfiderà l’Atalanta con il tridente leggero. Pedro e Zaccagni le ali a supporto. Sarri in conferenza è stato chiaro: Felipe riesce a dare anche profondità alla squadra. Un dubbio rimane a centrocampo: Vecino o Luis Alberto? L’uruguaiano sembra favorito sul Mago. Con lui pronti Cataldi e Milinkovic-Savic. Il vero ballottaggio è tutto in difesa tra Casale e Patric. L’ex Verona è stato testato negli ultimi due giorni al fianco di Romagnoli, anche se titolare fin qui si è sempre visto lo spagnolo. Scelta non scontata da prendere domenica in mattinata. Confermati Lazzari e Marusic sulle fasce così come Provedel in porta.