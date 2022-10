Lazio, Sarri: "Atalanta bloccata per merito nostro. Giovedì pronti alla lotta"

BERGAMO - Una grande prestazione e un risultato molto positivo. La Lazio batte l'Atalanta per 2-0 con i gol di Zaccagni e Felipe Anderson . Anche senza Ciro Immobile i biancocelesti trovano una grande vittoria e si rilanciano in classifica. Ai microfoni di Dazn, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato della sfida appena conclusa: "Prima di risponde faccio i complimenti all’Atalanta per il terreno. Bellissimo, tempo fa non era così, oggi straordinario e ci ha favoriti. Abbiamo fatto una buona partita. L’Atalanta non è stata pericolosa anche per merito nostro, siamo soddisfatti. Sapevamo la difficoltà dell’incontro, la vittoria ci dà soddisfazione, ma appena siamo a casa dobbiamo pensare a giovedì”.

La Lazio senza Immobile

“Per forza di cose l’attacco era diverso. Inutile mandare gli attaccanti in bocca ai difensori avversari, giusto non dare punti di riferimento. Se fanno partite con questa determinazione, anche nelle piccole cose, non si prendono gol. L’atteggiamento è da squadra che vuole stare dentro la partita a differenza dell’anno scorso. Non ho parlato tanto alla squadra? Avevo Orsato vicino.. (ride, ndr). Ma inutile urlare quando la squadra sa cosa fare. Quello che vogliamo preparare ci viene più facile. Romagnoli? Non aveva bisogno di nulla, per caratteristiche gioca meglio con una linea come la nostra. Giocatore di livello tecnico e umano altissimo, ha personalità. Si è inserito in punta di piedi ma è un punto di riferimento per tutti. Vecino è uno di sostanza, può giocare anche davanti alla difesa perché fisico e ha ottimo livello di intensità. Abbiamo avuto Luis Alberto un po’ acciaccato e ho preferito tenerlo fermo. In Europa League è un girone strano. Superficialmente quasi tutti hanno pensato che i danesi e gli austriaci non fossero del livello delle altre due. In ogni campionato ci sono due-tre squadre di livello. Serve lottare giovedì, altrimenti faremo punti anche in Olanda.