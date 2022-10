Lazio, un cammino a ritmo di record: 16 gol fatti e nessuno subito

ROMA - Il cambio di filosofia, ritmo e marcia è in questo parziale fatale: 16-0. Sedici sono i gol che la Lazio ha segnato dall’11 settembre a oggi, zero sono i gol che le hanno fatto. Sedici gol che hanno fruttato cinque vittorie su sei partite (un pareggio). Non è fatalità, sono ricorrenze i successi della Lazio. La serie jackpot iniziata l’11 settembre comprende il 2-0 al Verona, i 4-0 allo Spezia, alla Cremonese e alla Fiorentina (tris da record prima di allora mai avvenuto in A), lo 0-0 con l’Udinese e lo 0-2 con l’Atalanta. Provedel è diventato il re dei clean sheet, è salito a 569 minuti di imbattibilità. E’ il portiere più sorprendente e meno battuto del campionato (5 gol subiti in totale). E si è arrampicato fino a raggiungere il quarto posto della classifica all time laziale: meglio di lui, in quanto a imbattibilità, hanno fatto solo Marchegiani (745’ nel 1997-98 in A), Nando Orsi (733’ nel 1982-83 in B) e Claudio Bandoni (580’ nel 1971-72 in B). Sei clean sheet di fila sarebbero un record, non lo è perché Eriksson nel ‘97-’98 arrivò a 8. Sarri da un lato non s’interessa dei numeri, dall’altro non s’accontenta: «Sono passate soltanto 11 partite e non dobbiamo pensare a queste cose. Un mese buono riesce a tutti, sei mesi riescono a pochi e dieci-undici mesi solo a chi vince. Noi ancora rientriamo tra i tutti. La strada è lunga, dobbiamo dimostrare ancora di essere una squadra di alta classifica».