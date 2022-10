Lazio, è uno Zaccagni devastante: mai così decisivo in carriera

ROMA - Mattia Zaccagni ad oggi è imprescindibile negli undici di Maurizio Sarri. L’ala della Lazio, alla sua seconda stagione in biancoceleste, sta dimostrando di essere l’uomo in più. Si è trasformato: fondamentale nei recuperi in difesa, decisivo in avanti. Mai in carriera aveva iniziato così una stagione: 11 presenze in Serie A, 4 gol e 3 assist. Vive un momento d’oro. Nelle ultime 4 partite (Spezia, Fiorentina, Udinese e Atalanta) ha fatto registrare 3 gol e 2 assist. Solo con l’Udinese (match finito 0-0), non è riuscito a lasciare una firma.