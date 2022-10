Lazio-Stadio Flaminio, il Comune di Roma: “C’è un ultimatum”

ROMA - La Lazio interessata allo Stadio Flaminio, ma il Comune di Roma non ha ancora ricevuto nessun progetto. Durante la commissione capitolina Sport è stato fatto il punto sulla situazione del progetto da parte di Alessandro Onorato, Assessore allo Sport: “Alla fine del mese di agosto- ha detto all'Agenzia Dire - c’è stata una richiesta di documentazione da parte della Società sportiva Lazio sulla struttura dello stadio Flaminio. Il dipartimento Sport ha prontamente fornito tutti i documenti necessari e a questo punto siamo in attesa del presidente della Lazio Claudio Lotito e della Società sportiva Lazio se vuole davvero presentare un progetto per quella struttura”. Tocca al patron biancoceleste prendere una decisione.