Lazio, recupero Immobile: esercizi in piscina per tornare presto

FORMELLO - Ciro Immobile e gli esercizi in piscina. Il piano di recupero per il problema al bicipite femorale della coscia sinistra (lesione di secondo grado) va avanti. L’attaccante della Lazio, appena conosciuto il problema, a testa bassa ha iniziato le terapie. "Passo dopo passo", ha scritto su Instagram mentre svolge degli esercizi in acqua. In questi giorni si procede con cautela, ma lui vorrebbe tentare un recupero miracoloso e tornare per le ultime partite prima della sosta mondiale. Sarri nei giorni scorsi è stato chiaro: “Accorciare i tempi? Stiamo facendo ogni tentativo, il ragazzo l’ho visto tosto a volere accorciare i tempi. Si può fare se non c’è margine di rischio, ho visto il piano terapeutico, è bello tosto, è di uno che si è messo a disposizione per recuperare un po’ prima”. Nei prossimi giorni si capirà di più sui tempi di recupero. Ciro ce la sta mettendo tutta.