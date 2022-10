Jessica Immobile e la gioia per il quarto figlio: “Scoppio di felicità”

ROMA - Tutti a casa, tutti contenti. Jessica Immobile è stata dimessa dall’ospedale nei giorni scorsi dopo il parto. È nato Andrea, il quartogenito della coppia, e la moglie del bomber della Lazio su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan. “Sto bene. Alla fine il quarto cesareo è stato come me lo aspettavo. Doloroso, ma tutto passa. Mattia? All’improvviso mi sembra grande. Ama tanto il fratellino, va lì, lo coccola, lo bacia. Ma vedo nei suoi occhi un po’ di gelosia come se non ci vedesse più tutti suoi”. Bellissimo il video di papà Ciro che arriva con Andrea e lo mostra per la prima volta ai fratelli. Poi Jessica ha concluso: “È sempre come la prima volta. Sono pazza d’amore e ho il cuore che mi scoppia di felicità”.