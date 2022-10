Lazio, pronto un contratto triennale per Tare

Un connubio indissolubile. Lotito riparte e prosegue con Tare. Contratto triennale, la firma è vicinissima. La trattativa per il rinnovo del direttore sportivo, in scadenza il 30 giugno 2023, era stata avviata nelle scorse settimane e ora pare arrivata alla svolta. Da limare i dettagli economici dell’accordo. Non dovrebbe essere complicato raggiungere l’intesa, su cui erano emersi dubbi durante l’estate e l’ultima sessione di mercato, condotta in prima persona da Lotito seguendo le strategie suggerite da Sarri. Anche l’inserimento di Angelo Fabiani, ex Salernitana, per la conduzione della Primavera, sino alla passata stagione affidata a Tare, aveva fatto immaginare una possibile separazione dopo quindici anni.