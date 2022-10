Lazio, recupero Immobile: le parole di Sarri fanno sperare

ROMA - Due partite senza Ciro Immobile e due vittorie. La mancanza si sente, ovvio, ma una Lazio unita va avanti aspettando il rientro del bomber. La lesione muscolare alla coscia sinistra potrebbe farlo tornare solo a gennaio. Ma negli ultimi giorni le parole di Sarri hanno acceso la speranza: Ciro ce la sta mettendo tutta per tentare un rientro miracoloso e poter giocare contro Monza (10 novembre) e Juve (13 novembre), ultime due sfide dell’anno prima della sosta mondiale. Il tecnico, dopo il 2-1 al Midtjylland, ha fatto il punto sulla situazione: “Sta molto meglio, penso che abbia un controllo lunedì. Ha cominciato a lavorare in acqua. Penso che se il controllo andrà bene, si intensificheranno i lavori e lì si capirà il quadro della situazione per parlare di tempi di recupero con più certezza. Evoluzione positiva. Al momento stiamo facendo bene senza di lui, meglio però se torna Ciro".