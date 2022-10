Lazio, 43 anni fa la morte di Paparelli: il commovente post del figlio

ROMA - Quarantatré lunghi anni da quel 28 ottobre 1979. Vincenzo Paparelli, tifoso laziale in Curva Nord in attesa di assistere al derby con la Roma, viene colpito da un razzo sparato dalla Curva Sud. Vincenzo ha 33 anni e lascia moglie e due figli. Ad oggi il suo ricordo è sempre vivo. Grazie anche all’impegno del figlio Gabriele, sempre in prima linea a difesa del padre tutte le volte che la sua memoria è stata ingiustamente infangata. E proprio Gabriele, in un post Facebook, ha scritto: “Quarantatré lunghi anni sono passati tra mille difficoltà, con dolori immensi per chi come me ti amava. Ma con tanto amore da parte di un popolo intero che ha la tua stessa passione, quella di amare la Lazio”. Vero, Vincenzo Paparelli vive in tutti i tifosi biancocelesti. Oggi più che mai il ricordo è vivo.