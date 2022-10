Lazio, Immobile e il recupero: allenamento al top per tornare prima

ROMA - Immobile in versione Joker è durato meno di una notte. Party di Halloween già archiviato, è tempo di tornare a lavorare in palestra. Il recupero dalla lesione muscolare procede a gonfie vele. Nel video postato in una storia Instagram si vede l’attaccante fare esercizi con un ritmo già alto. Intensità e sudore, Ciro vuole tornare il prima possibile. Il rientro non è ancora in calendario, lunedì farà un altro esame per capire meglio i tempi di recupero. Si è fatto male il 16 ottobre contro l’Udinese, sono trascorsi 13 giorni. La riabilitazione è entrata in una nuova fase dopo piscina e terapie. Fase cruciale per capire se possa tornare a disposizione prima della sosta del Mondiale. Giovedì 10 novembre Lazio-Monza e domenica 13 Juventus-Lazio sono le due partite messe nel mirino. Il derby del 6 novembre è troppo vicino. Ma mai dire mai.