Lazio, caccia alla terza vittoria di fila: Sarri chiede costanza

ROMA - Una prova di maturità, l’ennesima, che Maurizio Sarri chiede alla sua Lazio. In stagione mai sono arrivate tre vittorie di fila tra campionato e Europa League. Domenica, contro la Salernitana, la chance di centrare un altro piccolo record. Tre punti con l’Atalanta, altri tre con il Midtjylland. All’Olimpico si cerca il successo per volare sempre più in alto e iniettare altro entusiasmo in un ambiente già carico.

Il rendimento post Europa

L’anno scorso la Lazio ha patito tremendamente l’impegno del giovedì in Coppa. La domenica dopo tanti tonfi per una squadra incapace di giocare su due fronti. E quest’anno? Dopo il bel 4-2 al Feyenoord nell’esordio di Europa League ecco la vittoria sul Verona per 2-0. Ma poco dopo pesante ko in Danimarca con il Midtjylland (5-1). Due 4-0 a Cremonese e Spezia, poi 0-0 con lo Sturm Graz. Altro 4-0 in campionato (alla Fiorentina) e 2-2 nel ritorno con gli austriaci. Ora la Lazio arriva dalla vittoria sul Midtjylland e dovrà affrontare la Salernitana all’Olimpico. Il 7 novembre dell’anno scorso l’incontro capitò dopo il 2-2 con il Marsiglia. Finì 3-0 per i biancocelesti. Fu l’unica vittoria conquistata dopo aver giocato in Europa League.