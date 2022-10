Lazio, Lotito raddoppia con un altro stipendio

Ha scacciato i mercanti dal tempio «come Nostro Signore Gesù Cristo». Le parabole evangeliche ed economiche di Lotito , presidente del mondo perfetto, «imprenditore e non prenditore» (cit.), hanno fatto la storia del calcio d.c. (dopo Claudio). Per 15 anni è stato un presidente spalmadebiti (altrui), a credito (suo), senza portafoglio: «Io sono un presidente che non percepisce un euro, al contrario di qualche mio collega. E sono l’unico che dentro la Lazio non ha preso una lira. Non c’ho un telefono, non ho rimborso spese, non ho emolumenti», è una delle sue storiche enunciazioni predicatorie. Nel 2019-20, come documentato dal bilancio di quell’esercizio, si scoprì che Lotito aveva iniziato a percepire uno stipendio da 600 mila euro lordi da presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio Spa. Due anni dopo Lotito ha ricevuto l’aumento: nella copia di cortesia della Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 (scaricabile dal sito della Lazio), precisamente nella tabella delle cariche della Lazio Marketing & Communication Spa, società che gestisce il ramo commerciale del club, sotto la voce “emolumenti per la carica” è stata indicata la cifra 500 (nella Relazione 2021 non figurava). Sta per 500.000 euro e si riferisce alla carica del presidente del Consiglio di Gestione , ossia Claudio Lotito. I 500.000 euro, salvo errori improbabili, si aggiungono ai 600.000 confermati nella tabella relativa alla società S.S. Lazio e che si rifà sempre alla carica del presidente del Consiglio di Gestione, come anche rilevato da Lazio Family. Totale di 1.100.000,00 euro lordi (sarebbero circa 500.000 netti).

I successi

Compensi, ricompense. Lotito, il presidente dell’austerità anti-spreco, ha regolato i conti e ha moltiplicato la paga. Dopo anni di severità gestionale è arrivato il boom: successi sportivi, economici e finanziari. Lotito ha incrementato il patrimonio immobiliare della società. Come il principe che visita i suoi feudi ogni volta che entra a Formello va orgoglioso della ricostruzione a cinque stelle del centro sportivo, dotato di un avveniristico centro medico (il Lazio Lab). Nell’ultimo anno la Lazio ha sottoscritto contratti milionari con Binance (main sponsor) e Mizuno (sponsor tecnico). Gli utili commerciali sono cresciuti ancora di più negli ultimi 12 mesi, si è passati dai 7,706 milioni del 2021 ai 12,681 milioni del 2022. E il bilancio consolidato 2022 ha chiuso con perdite contenute ( 17,4 milioni) rispetto al passivo delle altre big.

La spiegazione

Per tornare agli stipendi presidenziali, Lotito a Report, su Rai3, nel gennaio scorso, spiegò che «lo stipendio lo percepisco solo dall’anno scorso e solo perché c’è un regolamento Consob che impone che gli amministratori debbono percepire una remunerazione…». Lotito, si evince dal verbale dell’assemblea del 20 novembre 2020, ricordava che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti «è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’art.123 - ter Tuf e dall’art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob...». Articoli che regolano gli organi sociali. La somma di compenso aggiuntiva riguarda una società commerciale (appunto la Lazio Marketing & Communication Spa che sarebbe estranea agli obblighi Consob). Per tornare all’assemblea del 2020, nel capitolo dedicato alla evoluzione della politica di remunerazione, fu scritto che «...dopo una situazione fallimentare... i risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la società a deliberare di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019-20 adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza». I 12.000 euro dei 612.000 euro sono stati riconosciuti a Marco Moschini, consigliere del Consiglio di Gestione.

L’editoriale

Lotito nell’ultimo editoriale che sarà pubblicato sul prossimo numero di Lazio Style Magazine ha esposto gli scopi raggiunti e gli obiettivi futuri: «Non siamo più una sorpresa, ma una certezza... Perché questa Lazio non smette mai di stupire. Un triplo 4-0 come quello realizzato con Cremonese, Spezia e Fiorentina non si era mai visto in serie A. Così come non è facile trovare su un campo di calcio, in Italia e oltre i nostri confini, un gioco così spettacolare e concreto come quello visto a Bergamo e una determinazione volitiva come quella dimostrata nella sfida contro i danesi... La Lazio oggi è molto più matura di ieri». Lotito sogna una Curva Maestrelli piena: «Ad accompagnare la Lazio c’è un pubblico straordinario... Merito certamente di una campagna abbonamenti importante e di altre iniziative che certamente replicheremo... In queste settimane la famiglia biancoceleste ha voluto celebrare i 100 anni dalla scomparsa di un Padre di questa società: Tommaso Maestrelli... Ci guarderà dalla curva opposta alla Nord, a lui intitolata. Vorrei che quel bellissimo ritratto che lo raffigura in uno dei momenti più “iconici” possa essere sventolato dagli stessi tifosi, in una Curva “Tommaso Maestrelli” piena di amore. E un domani, speriamo e lavoriamo per questo, in uno stadio tutto nostro». Gli sforzi ripagano.