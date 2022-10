Lazio, la formula Sarri: è l’hombre vertical

Toglietegli tutto, non la verticalizzazione. Non è un possesso sterile, ma un gioco ficcante. E soprattutto non chiamatelo "tiki taka": altro che palleggio in orizzontale, Maurizio Sarri è il maestro della profondità. Con o senza punta, in Italia o in Inghilterra: la traccia lasciata è sempre orientata a tagliare in due le avversarie. Meglio specificare, troppe volte è stata fraintesa la sua filosofia: «Non so dare la definizione di Sarrismo, però sicuramente non è un tiki-taka. Il nostro è un palleggio avanti-indietro e poi ricerca in verticale», ha detto dopo la prova superlativa di Bergamo. Una Lazio da sogno contro l'Atalanta, di Immobile ai box non se n'è accorto nessuno. Basta prendere i dati dal 2016 per capire le ragioni delle sue affermazioni. Una spiegazione statistica esemplare, manifesto del suo modo di intendere il calcio. Le sue squadre, a fine campionato, hanno quasi sempre ottenuto il record di verticalizzazioni.