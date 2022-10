Lazio, Sarri: "Il giallo a Milinkovic? Se parlo mi danno sei mesi di squalifica!"

ROMA - Cade la Lazio all'Olimpico, vince la Salernitana per 3-1. La difesa è tornata a prendere gol dopo sei partite di fila e Milinkovic, che era diffidato, rimedia un giallo e salterà il derby. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, nel post partita ha commentato amaro: "Ho visto una Lazio diversa dal solito dopo l'1-1. Prima abbiamo fatto una buona partita, presa in mano sino al gol del pareggio. Quella rete ci ha colto impreparati, avevamo dato il match per vinto e la reazione è stata confusionaria. L’arbitraggio non ha contribuito a tenere tranquilla la partita. Il giallo a Milinkovic non è affatto generoso, non c'è proprio fallo. Gioca la palla, l’avversario è entrato in ritardo. Non poteva fare altro che pestarlo sul piede. Mai visto in 50 anni un episodio del genere, ma se parlo di questo mi danno 6 mesi di squalifica. Lasciamo perdere. Il derby? Prima pensiamo a metterci in ordine con le idee. Non so come farlo, c’è il Feyenoord, poi il derby”.