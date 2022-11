Luis Alberto sotto esame, si gioca il derby

ROMA – Mago, falli sognare, non farli alterare. Si mobilitano tutti per stimolare e spronare Luis Alberto nella settimana derby. è sotto esame, è sotto schiaffo. Sarri, senza gli esimi Immobile (salvo miracoli) e Milinkovic (squalificato), può concedergli una chance che a pieno organico sarebbe irrealizzabile. Luis, Mago birbone, si gioca tutto da qui a sabato. Sarri deve decidere se risparmiarlo in Europa e lanciarlo nel derby (è la speranza) o viceversa (sarebbe un’altra sciagura). Mau ha iniziato a valutarlo ieri, continuerà a valutarlo oggi. La valutazione post-Salernitana non è stata soddisfacente nonostante i due palloni d’oro serviti a Pedro (palo) e Zaccagni (gol). Sarri domenica aveva digerito la sua falsa partenza, s’era rincuorato vedendolo sfornare assist, l’ha sostituito nel secondo tempo (al 19’) perché l’ha visto in calo: «Luis Alberto viene da un periodo in cui ha fatto meno allenamenti, qualcuno in sofferenza. Ho visto che dopo 50-55 minuti ha cominciato a perdere qualche pallone di troppo, come se si fosse stancato», è stata la spiegazione post-partita. Sarri sperava che Luis reggesse di più, che non fosse costretto al cambio così da poter preservare Milinkovic. La partita era sull’1-1, la Lazio era entrata scarica dall’intervallo, la Salernitana spingeva, l’atmosfera stava diventando bollente, pericolosa. Mau non ha ritenuto che si potesse continuare con il Mago, si è visto vincolato alla sostituzione con Milinkovic e gli ha addebitato parte della responsabilità del cambio. Sarri, nei pressi della vigilia, non aveva colto segnali di vitalità da parte dello spagnolo, ma s’era deciso comunque a dargli una chance: «Come lo vedo? Ancora troppo condizionato per andare in campo, non ha grandi infortuni ma non lo vedo pronto, non lo vedo efficace. Spero di vedere cose diverse negli allenamenti dei prossimi due giorni perché domenica ne ho grande bisogno», erano state le parole pronunciate dal tecnico dopo la partita con il Midtjylland. Luis Alberto era rimasto in panchina così come nella partita precedente contro l’Atalanta a Bergamo.