Lazio, Immobile migliora: colloquio con Sarri

Scarpe da ginnastica, corsa blanda, senza accelerare. Giri di campo, regalando un sorriso e una speranza alla Lazio, in partenza per Rotterdam, a quattro giorni dal derby. Ciro Immobile è riapparso stamattina a Formello in coincidenza dell’allenamento di rifinitura. Un passo avanti, un riavvicinamento significativo. Nei giorni scorsi non era comparso e anche oggi ha lavorato in modo differenziato, ma era accanto alla squadra, che si stava preparando alla trasferta olandese per l’ultimo impegno di Europa League. Il centravanti della Lazio si è fermato a parlare con Sarri, è apparso sereno e poi è rientrato in palestra per proseguire il lavoro specifico di riabilitazione, come ha testimoniato sul profilo Instagram. Le immagini lo ritraevano durante gli esercizi con il pallone, accompagnati da una didascalia rassicurante: «E’ nu juorno buono». Un giorno buono, in napoletano. Sensazioni favorevoli. Ciro sta facendo di tutto per rimontare e mettersi a disposizione per il derby con la Roma. Dovrà intensificare la preparazione nelle prossime ore ed essere sicuro di non prendere dei rischi. Immobile continuerà a lavorare in solitudine domani a Formello. Sarri e lo staff medico lo valuteranno venerdì pomeriggio, al rientro dall’Olanda, e prenderanno una decisione. Servirebbero almeno uno o due allenamenti a pieno regime con la squadra dopo lo stop del 16 ottobre e la lesione muscolare. Non ha tenuta, da escludere l’impiego per 90 minuti, ma il capitano potrebbe essere convocato per il derby. Sarebbe già tanto, per il tecnico della Lazio, portarlo in panchina e avere la possibilità di gettarlo nella mischia, in caso di bisogno, nell’ultima mezz’ora. E’ l’obiettivo per cui sta lavorando Immobile.