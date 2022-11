Lazio, Tare e quelle parole sulla Conference che hanno scatenato Mourinho

ROMA - “Penso che la Lazio diventa la favorita per vincere la Conference. Non ho visto bene chi sia andato giù, ma per me diventa la favorita. Hanno l'allenatore, i giocatori, la squadra per farlo. Magari il problema è che hanno il signor Tare che non vuole perché non gli piace questa competizione”. Stoccata di José Mourinho al diesse biancoceleste. É la settimana del derby intrecciato con l’Europa. Ma a cosa si riferiva il tecnico della Roma? Bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro di un paio di settimane. In una conferenza alla Luiss, Tare aveva ammesso alla platea di studenti: “Stiamo guidando una Ferrari che prima o poi si schianterà. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo competizione dei perdenti, o l’Europa League, che non hanno alcun valore per introiti che producono. Inventiamo competizioni in più, anche la Nations League con i nazionali e i calciatori diventano robot. Giochiamo ogni due giorni e mezzo ormai e i calciatori non riescono a recuperare, non è umano. Per generare più introiti, generiamo più problemi. Il calcio ha preso la strada sbagliata”. Un botta e risposta a distanza per scaldare ancora di più l’ambiente in vista di domenica.