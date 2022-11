Lazio, la probabile formazione anti Roma: Sarri e il dubbio a centrocampo

FORMELLO - La Lazio proiettata verso il derby di domenica, partita troppo importante che va oltre i tre punti. Rifinitura dopo lo scarico di ieri. Sarri ha chiuso la squadra a Formello dalla mattina. Il 'mini ritiro' proseguirà sino a domani, nottata nel centro sportivo. Mattina e pomeriggio di prove tattiche. In difesa confermata la linea con Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. A centrocampo, senza Milinkovic squalificato, le mezzali saranno Vecino e Luis Alberto. Il Mago ha risposto presente, dovrebbe toccare a lui dal primo minuto. L’alternativa è Basic. Scelta comunque non definitiva, il dubbio resta. Sarri potrebbe chiedere a Luis di caricarsi la squadra sulle spalle, servono la sua fantasia e il suo estro per inventare lì davanti. Attacco orfano di Ciro Immobile. Avanti con Pedro, Felipe Anderson falso nove e Zaccagni. Ciro non si è visto in gruppo, ma va avanti con il suo recupero. Potrebbe strappare una convocazione solo simbolica per stare vicino alla squadra. Il suo rientro è previsto per il match con il Monza.