Leiva cuore Lazio: dal Brasile il messaggio per il derby

ROMA - Un messaggio dal Brasile con la firma di Lucas Leiva, uno di casa a Formello, è arrivato via Instagram. L’ex centrocampista della Lazio, oggi tornato al Gremio, ha scritto sui social un augurio per i suoi amici e compagni in vista della sfida con la Roma: “In bocca al lupo per il derby”. Lucas anche dall’altra parte dell’oceano segue con attenzione le sorti della squadra di Sarri. Lui che di derby ne ha giocati sa cosa quanto sia importante un match del genere. Oggi al Gremio è felice, sta giocando con costanza e prova a conquistarsi la massima serie brasiliana. In B è secondo a dieci punti dal Cruzeiro. Non molla. Il richiamo di casa è stato troppo forte la scorsa estate, ma non dimentica la Lazio. Di sicuro, insieme alla sua famiglia, sarà pronto ad incollarsi davanti alla tv e fare il tifo