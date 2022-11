Lazio, il gesto di Lotito per caricare la squadra

ROMA - Cosa volete che sia una Lazio senza i gol di Immobile, senza la grandezza di Milinkovic e senza le pennellate di Luis Alberto, se Sarri ne confermerà il taglio iniziale. È una Lazio impressionante, impensabile, mai così dissimile da se stessa. Per paradosso che possa sembrare, Sarri sembra davvero tentato dall’idea di aggiungere l’assenza del Mago a quelle già indicibili di Ciro e Sergej. Il tentativo impossibile di Immobile, quantomeno di sedersi in panchina, è rimasto impossibile. Ieri mattina si è allenato a parte, non si è mai aggregato al gruppo. Non è stato convocato, sarà in Tribuna, ci proverà per il Monza o la Juventus. Nonostante l’emergenza, acuita dalla squalifica di Milinkovic, Mau sembra aver davvero trovato il coraggio di rinunciare al Mago. Sta pensando ad un centrocampo con Vecino, Cataldi e Basic, ad un presidio più corposo che fantasioso. Sarri non è masochista, se opterà per questa mossa è perché ha osservato gli ultimi allenamenti di Luis Alberto e non si è convinto di lanciarlo da titolare. Lo spagnolo è reduce da tre panchine nelle ultime quattro partite, ha avuto la luna storta per settimane. Mau sa di correre il rischio di complicarsi la vita. I rischi li corre in ogni caso. Se sgancia Luis dall’inizio corre il pericolo di mandare in campo un giocatore sotto ritmo. Se lo sgancia in corsa corre il pericolo di non garantirsi un cambio di passo e di inventiva. Optando per questa ipotesi, spera che il Mago si rivitalizzi e che riapra la sua gioielleria.