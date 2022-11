Pagelle Lazio, i top e i flop: Felipe come Ciro, Romagnoli muro

ROMA - Si è preso il derby e non l’ha più restituito. Felipe Anderson alla Immobile, rambesco negli assalti, quatto quatto in area su quel pallone perso da Ibanez dopo il corpo a corpo con Pedro, spietato sotto porta, sul trono di Ciro per una notte. Si è aggrappata a lui e al cuore di tutti, la Lazio orfana del capitano e di Milinkovic, un inno al collettivo. Felipe, voto 8, è il re del derby vinto in casa della Roma. Rapidità e fiuto da falso nueve hanno orientato e deciso una partita asfittica di conclusioni. Felipe, sornione e rapinoso, è stato il terminale offensivo di una Lazio che ha avuto in Romagnoli (7,5) il casellante anti-Roma, il custode del trionfo. Non s’è piegato al minimo soffio di vento giallorosso, è stato disinvolto in ogni intervento, svettante in area, ha schiacciato Abraham per 100 minuti (comprendendo il recupero). Alessio, con forza e sentimento, ha controllato la trance agonistica e ha dominato il primo derby giocato con la maglia della vita. Figli ideali della Lazio e del suo popolo sono Romagnoli e Cataldi. Stesso voto per il regista (7,5), capitano romano-laziale, altro uomo-bandiera. Ha corso su tutta la dorsale del centrocampo, ha fatto da schermo davanti alla difesa. Non aveva Milinkovic accanto, ha sminato i sentieri della Roma, difeso, giocato e attaccato.