Lazio, cena per la vittoria: tutti a tavola per festeggiare il derby

ROMA - Una cena di famiglia, come l’ha descritta Ciro Immobile su Instagram. La Lazio dopo il derby vinto per 1-0 sulla Roma si è ritrovata a cena. I festeggiamenti, iniziati al triplice fischio dell’arbitro Orsato sotto la Curva Nord con tutti i tifosi, sono proseguiti sino a un ristorante della Capitale. Tutti a mangiare insieme tra sorrisi e foto condivise poi sui social. Immobile ha postato la foto con la scritta 'famiglia'. Sorriso per Luis Alberto, un po’ polemico al momento del cambio, ma subito felice dopo i tre punti in tasca. Ha condiviso una storia con Zaccagni, abbracciati, con scritto ‘numero 1’. Radu il Boss a capotavola, a modo suo è stato protagonista pure lui nel derby. Festa sino a tarda serata, Sarri ha concesso un lunedì di riposo. Gli allenamenti riprenderanno solo martedì.